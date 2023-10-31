تعزيز التحوّل الرقمي في القطاع الصناعي

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجموعة «إيدج»، تحت مظلّة «مركز تمكين الصناعة 4.0» المشترك، أحدث برامجها التدريبية «Leadership 4.0»، بالإضافة إلى برنامج «Tour 4.0»، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني.

وقال مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طارق الهاشمي: «يأتي برنامجي (Leadership 4.0) و(Tour 4.0)، كإحدى المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، في إطار تعاونها مع (إيدج)، ويهدف إلى تزويد قادة القطاع وكبار المديرين التنفيذيين والتقنيين بالمعرفة اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع».