5.95 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الثالث

أعلن مطار أبوظبي الدولي، أمس، عن نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث من عام 2023.

وأظهر التقرير معدلات جيدة بلغت خمسة ملايين و951 ألفاً و25 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 29.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37 ألفاً و903 حركات هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة بنسبة 21.8%، مقارنة بمعدل 31 ألفاً و123 رحلة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.

وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثالث من العام الجاري: لندن (238 ألفاً و196 مسافراً)، ومومباي (228 ألفاً و189 مسافراً)، وكوتشي (191 ألفاً و883 مسافراً)، والقاهرة (172 ألفاً و570 مسافراً)، والدوحة (168 ألفاً و417 مسافراً). وخلال الفترة نفسها، قامت «مطارات أبوظبي» بمناولة 143 ألفاً و979 طناً من الشحن الجوي عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقالت العضو المنتدب والرئيسة التنفيذية المؤقتة لمطارات أبوظبي، إيلينا سورليني: «يسرّنا أن نعلن عن معدلات سفر مازالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدّ سواء. وإننا نواصل جذب المزيد من أبرز شركات الطيران العالمية إلى أبوظبي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وطيران (صن إكسبريس) بتسيير رحلاتهما عبر مطار أبوظبي الدولي خلال موسم الشتاء، وفقاً لجداول الاتحاد الدولي للنقل الجوي».

وأضافت: «سعداء بإعلان الخطوط الجوية البريطانية، أخيراً، عن معاودتها تسيير رحلاتها إلى أبوظبي اعتباراً من أبريل 2024. ونحن على ثقة بأن مبنى المسافرين (A) الجديد سيسهم في نمو شركات الطيران وحركة المسافرين، لما يمتاز به من إمكانات جديدة ومرافق حديثة بمعايير عالمية».