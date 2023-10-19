الإمارات مركز عالمي لرواد الأعمال في التكنولوجيا المتقدمة

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن الإمارات تستعد لتكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، ودعم الشركات الناشئة المحلية، مشيراً إلى أن هناك عوامل عدة تدعم تحقيق ذلك أبرزها دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ البنية التحتية القوية وتقديم الحوافز للشركات.

وأضاف البلوشي في كلمة خلال منتدى «استثمر في الغد.. التحول الاقتصادي في أبوظبي»، الذي ينعقد ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن أبوظبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي، شهد زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي.

ولفت البلوشي إلى أن أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين، وتدعم ريادة الأعمال، مع تمتعها ببنية تحتية على أعلى مستوى.

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار، هيثم الصبيحي، خلال المنتدى، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التجارة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول، فتحت آفاقاً واسعة وجديدة لنمو الشركات العاملة في الدولة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للاستثمار العالمي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة، عامر كاكيش، إن المنتجات المصنعة في الإمارات ذات جودة عالية، وتنافس بقوة نظيرتها المصنعة في مختلف الدول الأخرى.