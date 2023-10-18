انطلاق معرض الشارقة العقاري-"إيكرس 2024" يناير المقبل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة و دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن إطلاق نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري- إيكرس 2024، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 17-20 يناير 2024.

ويحرص المعرض سنوياً، على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في قطاع العقارات ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع عالمياً إلى جانب حرصه على تنوع الشركات المشاركة ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه، ولزيادة التنافسية بين الشركات المشاركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد الله سلطان العويس أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، يعتبر أحد أبرز الفعاليات في أجندة المعارض التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، والذي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمه بهدف دعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة وفي الدولة والذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً ومتسارعاً، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وبلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال هذه الفترة 13.4 مليار درهم، مؤكداً أهمية الحدث للشركات العقارية في المنطقة والمستثمرين ومنحهم الفرصة للاطلاع على المشاريع العقارية في دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عبد العزيز أحمد الشامسي "إن معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، يجسد قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، ويشكل فرصة حقيقية للمطورين العقاريين لعرض مشاريعهم والترويج لها بين جمهور محلي ودولي واسع النطاق، حيث نجح المعرض خلال السنوات الفائتة في أن يتحول إلى معلم بارز لعرض الخيارات والإمكانات التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، وبوابة تجمع في كل عام أهم المطورين العقاريين، والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وملاك العقارات، والخبراء، ليعقدوا شراكات تحقق النفع لهم وللمستهلكين المباشرين في السوق العقاري، مع إمكانية إبرام اتفاقيات البيع مباشرة والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ممن يبحثون عن صفقات عقارية مجدية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة".

وأوضح الشامسي "أن تنظيمنا لهذا الحدث هو جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، كما يُسلّط المعرض الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الشارقة والدولة"، مضيفاً أن إمارة الشارقة تتبنى رؤية وسياسات تجمع بين حاجة الاقتصاد واحتياجات المستثمرين حول العالم وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة، كما تواصل الإمارة تنظيم فعاليتها الاقتصادية، بهدف تنشيط السوق العقاري، واستقطاب رجال أعمال ومستثمرين ومطورين عقاريين جدد.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –"إيكرس" ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة سعيد غانم السويدي " أن تنظيم "إيكرس 2024" يأتي ضمن أنشطة اللجنة العقارية والتي تهدف إلى تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، والتعرف على وضع القطاع العقاري في الإمارة عبر رصد التحديات والفرص، وسبل التعامل معها والسعي إلى الإرتقاء بأداء النشاط العقاري، من خلال إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة ومبادرات تدعم مجتمع الأعمال وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار."