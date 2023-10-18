«دو» تزوّد «الإمارات دبي الوطني» ببيئة آمنة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي ستعمل «دو» بموجبها على توفير بيئة استضافة آمنة ومتطورة في مركز بيانات من المستوى الثالث، لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات للبنك.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تبسيط عمليات أنظمة تكنولوجيا المعلومات لبنك الإمارات دبي الوطني، وتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات في البنك من التركيز على تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المالية الرائدة في السوق. وسيعمل مركز البيانات على تعزيز كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البنك، ما يوفر قابلية أكبر للتوسع وضمان استمرارية الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «تعكس هذه الشراكة ثقة بنك الإمارات دبي الوطني بمراكز البيانات من المستوى الثالث التابعة لشركة (دو)، وبقدراتنا وخبراتنا التقنية والتزامنا توفير بيئة استضافة آمنة وموثوقة للبيانات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم: «أثبتت (دو) باستمرار على مدار السنوات الماضية أنها شريك موثوق بالنسبة لنا في رحلتنا الرقمية. ويجسد مركز البيانات من المستوى الثالث رؤيتنا المشتركة للحلول والخدمات المصرفية التي تنسجم مع متطلبات المستقبل. ومن خلال تكليف (دو) باستضافة بنيتنا التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، يمكننا التركيز على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية لعملائنا. ونحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية وشراكتنا المستمرة».

إلى ذلك، وقّعت إريكسون ودو، اتفاقية شراكة في معرض جيتكس غلوبال 2023 لتقديم منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير كخدمة في دولة الإمارات، ولتشكيل مستقبل مستدام، والقضاء على التأثير البيئي لنفايات معدات الشبكات غير الإلكترونية أو غير الكهربائية.

وتعد منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير عبارة عن منصة شاملة تسهم في تحقيق الدخل من النفايات وتوفر إمكانية التتبع والشفافية الشاملة والتحسينات. بالإضافة إلى ذلك توفر المنصة أيضاً تقارير استدامة قوية للحصول على إحصاءات قيمة حول إعادة التدوير التي يمكن أن تساعد على تحسين العمليات وتمكين التدوير. ويمكن للمنصة دمج وتنسيق مصادر البيانات الخارجية، وتخزين البيانات بأمان، وتوفر إدارة قوية للبيانات الضخمة لتمكين تصورات البيانات الثاقبة والكفاءة في سلسلة القيمة. وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران: «تمثل الاستدامة إحدى القيم الجوهرية التي ترتكز عليها ثقافتنا المؤسسية الهادفة إلى خلق قيمة حقيقية ومضافة للجميع، سواء عملاؤنا أو مجتمعنا أو بيئتنا».