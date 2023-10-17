مقصف افتراضي ومدرب قراءة رقمي للطلبة

تستعرض مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستة مشاريع ذكية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023»، وعدداً من مبادراتها وخدماتها التعليمية الرقمية، أبرزها برنامج المقصف الافتراضي، وهو منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح الطلب المسبق للوجبات المدرسية، كما تعرض تطبيق «Read Along» الذي يساعد على تحسين المهارات القرائية للطلبة باللغتين العربية والإنجليزية، والعديد من اللغات الأخرى من خلال قراءة قصص مثيرة في وجود مدرب القراءة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «ضياء».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في المؤسسة، خالد المازمي، أن مشاركة المؤسسة في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023» تأتي في إطار التزامها بالارتقاء بالتعليم الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يعد أحد أبرز القطاعات التي تتفاعل بشكل مباشر مع ما يشهده العالم من تطورات تقنية بوتيرة متسارعة، لذا فإن المؤسسة تحرص دائماً على مواكبة هذه التقنيات، وتعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين على إرساء بنية تعليمية رقمية تتسم بالتطور المستدام. وأضاف أن المؤسسة تستعرض عبر منصتها في المعرض باقة متنوعة من الخدمات والحلول التقنية التي من شأنها تعزيز عمليات التعليم والتعلم ودعم صنع القرار التعليمي وتحسين التجربة التعليمية للطلبة وتطوير مهاراتهم، لاسيما في مجالات الابتكار والتفكير الإبداعي، لافتاً إلى أن من بين ما تعرضه المنصة تطوير أدوات تقنية تساعد المعلمين على أداء مهامهم وتختصر الوقت بشكل كبير في تحقيق أهدافهم التربوية.

كما تعرض منصة المؤسسة تطبيق «Read Along» الذي يساعد على تحسين المهارات القرائية للطلبة باللغتين العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى من خلال قراءة قصص مثيرة في وجود مدرب القراءة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «ضياء»، الذي يضفي أجواء محببة للطالب في تجربة التعلم، لما يقدمه له من تعليقات تصحيحية للنطق السليم للكلمات، إضافة إلى الحصول على مساعدة استباقية مثل تقسيم كلمة معينة أو قراءة جملة كاملة. وتبرز منصة «practice sets» التي تعرضها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كأداة تقييم جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدة الطالب على تصحيح التدريبات ذاتياً، ومن ثم يحصل بشكل فوري على نتائج تؤشر إلى ما إذا كان على المسار الصحيح أم لا، كما أنها تساعده في حال واجهته أي صعوبة في تدريبٍ ما من خلال تلميحات تلقائية واقتراحات فيديو أو شروحات داعمة عن طريق المساعد الافتراضي. كما تستعرض المؤسسة برنامج «المقصف الافتراضي»، وهو منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح الطلب المسبق للوجبات المدرسية مع رؤية تفصيلية للمكونات، لتجنب مسببات الحساسية، ما يضمن السلامة الغذائية ويعزز من كفاءة المقصف. وتتيح المنصة بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد وخاصية الدردشة الافتراضية لتقديم بيانات المنتجات، وتسهيل عملية البحث عنها، مع إمكانية الطلب المسبق، ما يقلل قوائم الانتظار. ومن بين ما تقدمه منصة المؤسسة من حلول تقنية لدعم الطلبة والمعلمين معاً تطبيق «spotlight» وهو برنامج للبحث المتقدم عن مقاطع الفيديو والصوت، يقوم على استخدام كلمة مفتاحية لاستيراد محتوى الصوت والفيديو، ويوفر للطلبة والمعلمين ما يحتاجونه بدقة ووقت أسرع، لاسيما أنه يعمل على الفرز لفئات المعلومات المتعلقة بالمنهاج الدراسي، لتسهيل عملية البحث. وتستعرض المؤسسة مع رواد منصتها تطبيقها على الهواتف الذكية «UAE ESE»، وذلك بهدف تحسين تجربة المتعامل والحصول على الخدمات من خلال التطبيق بكل يسر وسهولة، إلى جانب الأخذ بالتوصيات والملاحظات لتقديم أفضل الخدمات الرقمية للجمهور.