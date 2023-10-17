مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» يعتمد تقرير نصف السنة المالية لـ 2023

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير نصف السنة المالية للعام 2023، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعبدالحميد محمد سعيد، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش.