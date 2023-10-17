آليات جديدة للاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني في «الطيران»

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطوير آليات جديدة للتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في إطار مساعي الطرفين لتعزيز مستوى التنسيق المشترك للاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني لقطاع الطيران.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023»، حيث اتفق الجانبان على التعاون على تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الطيران المدني، وتبادل المعلومات حول المخاطر الأمنية والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، وتبادل الخبرات في مواجهة تهديدات أمن المعلومات، والتعاون والتنسيق بين الطرفين، حول تنفيذ وتنظيم التمارين السيبرانية، والمشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة لتقنيات الأمن الإلكتروني.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، حرص الهيئة على ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات، لحماية بيانات وشبكات الطيران المدني من التهديدات السيبرانية، وتجنّب الخسائر التي قد تترتب على أي عمليات اختراق أو هجمات رقمية.