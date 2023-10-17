برنامج جديد لدعم المواهب الإماراتية في «التكنولوجيا المالية»

كشف بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، في إطار شراكته الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، يهدف إلى تعزيز المواهب الإماراتية ونمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.

وذكر البنك في بيان أن البرنامج سيحظى بدعم عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال، منها «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز».

وسيدير برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية» مجموعتين سنوياً، تتكون كل منهما من ثلاث إلى ست شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمشاركة مؤسسين وأعضاء من مواطني الدولة.

وعلى مدار البرنامج الذي يستمر ثمانية أسابيع، سيكتسب المشاركون معلومات ومعارف غنية من خبراء بناء المشروعات والابتكار من «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، وخبرة عملية من رواد الأعمال الأكثر نجاحاً في الدولة، إضافة إلى جلسات إرشاد وتدريب مباشر مع مؤسسي أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، والوصول إلى شبكات المبتكرين والشركات القائمة والحكومات ورؤوس الأموال في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، إن «إطلاق البرنامج الجديد يساعد على تعزيز التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المواهب المحلية، ونمو ريادة الأعمال في المنطقة».

وأضاف: «انطلاقاً من موقعنا كبنك محلي رائد يحرص دائماً على دعم الابتكار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي الوطني، فإننا على ثقة بأن برنامج الحاضنة الجديد سيساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد المحلي ككل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إنه «تم تصميم البرنامج بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز منظومة الابتكار وتسريع النمو من خلال تمكين المواهب المحلية وتنمية قدراتهم باعتبارهم الجيل القادم من قادة القطاع».

• البرنامج يحظى بدعم «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز».