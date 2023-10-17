إطلاق منصة «آني» للدفع الرقمي الفوري

أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، عن إطلاق منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، لتمثّل إنجازاً بارزاً في مسيرة تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.

وتهدف «آني» إلى إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات من خلال تطوير منصة سلسة وآمنة للمدفوعات الرقمية.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن إطلاق المنصة يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تُمكن المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين.

وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.

وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل بتحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم.

كما تشتمل المنصة على وظائف أخرى، مثل «طلب تحويل الأموال»، وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين، بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة.

وإضافة إلى ذلك، تدعم «آني» استخدام رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة، على أن تتم إضافة مزايا أخرى لاحقاً، مثل الدفع بالخصم المباشر، والشيكات الرقمية.

وحتى الآن، انضمت إلى المنصة ثماني مؤسسات مالية مرخصة، هي: «الفردان للصرافة»، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك الفجيرة الوطني، و«حبيب بنك آي جي زيورخ»، و«دار التمويل».

وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بحلول نهاية عام 2024.

ويُمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المرخصة المشاركة، أو من خلال تطبيق «آني» لشركة الاتحاد للمدفوعات.

وتتعاون «الاتحاد للمدفوعات» أيضاً مع شركات «Magnati»، و«NeoPay» التابعة لبنك المشرق، و«Network International»، للسماح لمنافذ البيع المشاركة باستخدام رمز الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات، وذلك لتشجيع انضمام عشرات الآلاف من المتاجر خلال الأشهر المقبلة.

• المنصة تتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية.