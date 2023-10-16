إدراج أول سندات خضراء في العالم باسم شركاء «الحزام والطريق»

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بأول إدراج لسندات خضراء بقيمة 770 مليون دولار من قبل بنك الصين المحدود (BOC)، أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين، ما يرفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة إلى 119.39 مليار دولار.

وحقق بنك الصين إنجازاً عالمياً بارزاً بإصداره أول سندات خضراء في العالم باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق عبر فرعيه في دبي ولوكسمبورغ، حيث أصدر فرع لوكسمبورغ سندات خارجية بعملة (رينيمنبي) بقيمة ملياري يوان (270 مليون دولار)، فيما أصدر فرع البنك في دبي هذه السندات بسعر معدل التمويل لليلة واحدة المضمون (SOFR) بقيمة 500 مليون دولار، لمدة ثلاث سنوات لكلا الإصدارين.

وأفادت «ناسداك دبي» في بيان، بأن نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود، تشانغ شياو دونغ، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، احتفلا بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

ويأتي هذا الإصدار المتميز لأول سندات خضراء في العالم تحت اسم شركاء مبادرة الحزام والطريق، تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة.

وسيتم تخصيص العائدات الناتجة عن هذين الإصدارين من السندات لتمويل المشروعات الخضراء المؤهلة والمختارة في البلدان الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، مثل دولة الإمارات والسعودية والبرتغال والنمسا وبلغاريا وبولندا، علماً أن بنك الصين أصدر منذ عام 2015 خمسة سندات في إطار مبادرة الحزام والطريق، بحجم إجمالي يقارب 15 مليار دولار.

وقال دونغ: «مع احتفالنا بالذكرى السنوية الـ10 لإطلاق مبادرة الحزام والطريق، نفخر بتعاوننا في المزيد من المشروعات مع الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، حيث وفرنا ائتمانات تزيد قيمتها على 269 مليار دولار لأكثر من 900 مشروع حتى نهاية عام 2022».

وأضاف: «يؤكد إصدار هذه السندات التزامنا بالتمويل المستدام وسعينا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بصورة أكثر شمولاً».

من جانبه، قال حامد علي: «يسعدنا الترحيب بإدراج بنك الصين للسندات الخضراء، والذي يعزز علاقاتنا القائمة على الثقة، والتي تربط بيننا على المدى البعيد؛ حيث نعمل مع شركائنا المرموقين بشكل وثيق لبناء مستقبل أفضل تسهم فيه أسواق رأس المال بدور تحوّلي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية».

وأضاف أن «إدراج أول سندات خضراء باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق على مستوى العالم، يمثل خطوة مهمة على هذا المسار، لتسهيل الاستثمارات في المبادرات الخضراء وتأكيد التزام (ناسداك) دبي بالتمويل المستدام»، مشيراً إلى أن «الإصدارات الجديدة رفعت القيمة الإجمالية للسندات الخضراء المدرجة في (ناسداك دبي) إلى 19.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة كمنصة عالمية مفضلة للإدراج».

• الإصدارات الجديدة ترفع القيمة الإجمالية للسندات الخضراء المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 19.5 مليار دولار.