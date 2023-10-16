في رقم قياسي جديد .. الامارات تجذب استثمارات اجنبية بقيمة 84.6 مليار درهم في 2022

كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي،أن الإمارات نجحت في استقطاب استثمارات بقيمة 23 مليار دولار (نحو 84.6 مليار درهم) خلال العام 2022. مما يعد رقماً قياسياً جديداً للاستثمارات الأجنبية



وقال خلال كلمة في فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في ابوظبي الذي يعد اكبر حدث استثماري في العالم ، أن الامارات هي رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن ما يقرب من ألف مشروع جديد في هذا المجال بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بعام 2021

وأضاف الزغابي أن الإمارات استثمرت أكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات الـ 15 الماضية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعتزم استثمار 160 مليار دولار إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي