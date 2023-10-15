«فينيكس» تستعد لطرح أولي في «أبوظبي المالي»

أعلنت مجموعة «فينيكس»، وهي تكتل تكنولوجي في مجال «البلوك تشين والعملات المشفرة»، عن طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شارك في تأسيس مجموعة فينيكس، بيجان علي زادهفرد ومناف علي، وهما متخصصان في مجال «البلوك تشين والعملات المشفرة».

وتعد مجموعة فينيكس أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال «العملات المشفرة والبلوك تشين» في الشرق الأوسط يتم إدراجه في سوق الأوراق المالية.

وقال المؤسسان لمجموعة فينيكس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بيجان علي زادهفرد، والعضو المنتدب للمجموعة، مناف علي: «انطلقت رحلتنا من قلب أبوظبي برؤية تتطلع دائماً إلى ما وراء الحدود والآفاق».