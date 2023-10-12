«دي بي ورلد» تجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك خضراء

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) التزامها بالعمليات المستدامة من خلال جمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك خضراء، لدعم جهودها العالمية في مجال إزالة الكربون.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأنه تم إدراج الصكوك التي تجاوز الاكتتاب فيها 2.3 مرة نتيجة للطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في «ناسداك دبي» وبورصة لندن.

وستخصص عوائد الصكوك للمشروعات الخضراء المؤهلة، تماشياً مع إطار التمويل المستدام الذي نشرته «دي بي ورلد» أخيراً.

وتشمل المشروعات الحالية عمليات الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل النظيف وكفاءة استخدام الطاقة. وحققت صكوك «دي بي ورلد» سعراً هامشياً بـ119.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بمعدل قسيمة 5.5%، ما يعد من أقل فروق الأسعار للشركات ذات التصنيف «BBB+» على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نسعى إلى قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لمتعاملينا وعملائهم، ونعمل على نطاق واسع وطموح، باستخدام خبرتنا العملية لإعادة تشكيل التجارة بأداء أفضل». وأضاف أن «السعر الذي حققته المجموعة لهذه الصكوك الخضراء يعد استثنائياً، ويمثل ثقة المستثمرين بموانئ دبي العالمية والتزامها بالاستدامة». من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية، يوفراج نارايان: «تؤكد صكوكنا الخضراء التزامنا بوضع الاستدامة في جوهر كل ما نقوم به، ما يضمن قدرتنا على إحداث تغيير مجتمعي واقتصادي حقيقي».

وتمتد المحفظة الحالية لمجموعة موانئ دبي العالمية من الأصول الخضراء والمستدامة في جميع أنحاء العالم، وتوجد في أعمالها المتنوعة والمتعددة الوظائف والهادفة جميعها إلى تسهيل تدفق التجارة بشكل مستدام حول العالم.