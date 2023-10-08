توصيل الأدوية والمواد الغذائية باستخدام «الطائرات بدون طيار» في دبي

شهدت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، تجارب جديدة لتوصيل المنتجات باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نوفمبر 2021.

وتأتي التجارب الجديدة في إطار شراكة بين «جيبلي»، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية ومقرها دولة الإمارات، وشركة «سكاي إير موبيليتي»، أكبر شركة في الهند للتوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث استمرت الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع في المنطقة التجريبية للطائرات بدون طيار التي تم تخصيصها في واحة دبي للسيليكون، وذلك بالتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة دبي للطيران المدني، وواحة دبي للسيليكون.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، المهندس معمّر الكثيري: «منذ إنشائها، أعطت واحة دبي للسيليكون الأولوية لدعم رواد الأعمال الطموحين الذين يستخدمون التقنيات المتطورة لتقديم حلول المدن الذكية. وتماشياً مع مكانتها كمركز للابتكار والمعرفة، ودعماً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، انضمت واحة دبي للسيليكون إلى برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، إذ رحبت منذ ذلك الحين بالعديد من المبتكرين في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات لاختبار مفاهيمهم الخاصة بالتوصيل عبر الطائرات بدون طيار. ويسعدنا أن نرحب بمساعي (سكاي إير موبيليتي، وجيبلي) المشتركة لتجربة أنظمتهما الخاصة بالتوصيل عبر الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، وأن نقدّم خبرتنا لدعم نجاح تجاربهما».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، أحمد حسن بالقيزي، إن «نجاح التجارب الأولية هو الأهم لمعرفة الجوانب التنظيمية والتشغيلية التي تحتاج لتطوير، وتقييمها وتحسينها لخلق أساس قوي لتعزيز كفاءة عمليات النقل التجاري باستخدام الطائرات بدون طيار. والوصول لهذا الهدف يتطلب تعاوناً استراتيجياً بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين المعنيين بالمشروع، مؤسسة دبي للمستقبل وواحة دبي للسيليكون».

واستعرضت التجارب النقل الآمن والموثوق لمجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك أغراض البقالة والأدوية والمواد الغذائية والمواد التجارية السريعة وغير ذلك، داخل واحة دبي للسيليكون. وتضمنت التجارب استخدام «Skye Ship One»، وهي الطائرة الرئيسة في «Skye Air»، التي تحتوي على Skye Connect (نظام اتصال خاص)، وSkye Tunnel (نظام ملاحة)، وأنظمة أمان متعددة مثل، الباراشوت، وتجنب الاصطدام، وغير ذلك.

سياسة القبة الجوية

يعتبر برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار من البرامج الأساسية لتنفيذ وتفعيل سياسة القبة الجوية لسماء دبي، المُعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطوير البنية التحتية لمجال جوي خاص بنظم الطائرات بدون طيار، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني في إمارة دبي من خلال المهابط والمطارات المخصصة لنقل المسافرين والبضائع.