البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4 % في 2023

توقّع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل.

وقال البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% خلال العام الجاري، و11.8% العام المقبل، على أن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% عام 2023، وبنسبة 4.6% عام 2024. وقدّر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، ترتفع إلى 3.6% في العام المقبل.

وأشار إلى أن اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.1% خلال العام المقبل، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، ترتفع إلى 2.6% في 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، وبنسبة 2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، بينما من المتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024.

وقدّر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6% في 2023، و3.4% في 2024، حيث من المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2% في نهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2%، والأردن 2.6%، والمغرب 2.8%.