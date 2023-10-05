الإمارات ضمن الأكثر تنافسية عالمياً في مؤشرات خدمات النقل الجوي

تحتفل دولة الإمارات اليوم، بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام. ونجحت الدولة في الحفاظ على مكانتها في الصدارة إقليمياً وضمن الأكثر تنافسية عالمياً في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوافرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران، كما حلّت في المركز السابع عالمياً في كفاءة خدمات النقل الجوي، والمركز الـ10 عالمياً في عدد شركات الطيران العاملة، وفقاً لنتائج تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.

كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والخامس عالمياً في جودة النقل الجوي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية.

وتصنّف دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم، من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

واختتمت مطارات الدولة عام 2022 باستقبال 101 مليون مسافر، من بينهم 29 مليوناً و926 ألفاً و799 مسافراً قادماً، فيما بلغت أعداد المسافرين المغادرين عبر مطارات الدولة، 29 مليوناً و172 ألفاً، و619 مسافراً مغادراً، وسجلت أعداد العابرين من مطارات الدولة 41 مليوناً، و912 ألفاً، و205 مسافرين عابرين.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، استقبلت مطارات الدولة 86 مليوناً و936 ألفاً، و854 مسافراً قادماً، بنسبة نمو 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 62 مليون مسافر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يشهد قطاع الطيران المدني الإماراتي نمواً كبيراً مدعوماً برؤية واعية من قيادتنا، وموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، ومقومات اقتصادية وقدرات استثمارية كبيرة عززت ريادة الدولة علي الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا القطاع الحيوي. ولقد رسخت دبي مكانتها مركز طيران عالمياً، ورائداً في قطاع النقل الجوي، في ظل التقدم الكبير الذي حققته في تطوير البنية التحتية، والنمو المتواصل لمطار دبي الدولي الذي يُعدّ أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، من حيث حركة مرور المسافرين الدوليين، إضافة إلى مطار دبي (ورلد سنترال) الواقع في قلب مدينة لوجستية وتجارية ضخمة، وفي طريقه ليصبح مركزاً عالمياً للطيران في المستقبل».

وتابع سموه: «ونحن نحتفل بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي، تؤكد مؤسسة مطارات دبي التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز مسيرة الريادة والتقدم والاستثمار في التحول التكنولوجي، ليحافظ قطاع الطيران الإماراتي على مكانته العالمية البارزة».

• الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوافرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران.