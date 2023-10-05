مسؤولان: المنافسة في قطاع النفط والغاز رفعت جودة الخدمات والمنتجات

قال مسؤولان في شركات خدمات نفط وتكنولوجيا محلية عاملة في السوق، إن المنافسة القوية في قطاع النفط والغاز، أسهمت في رفع معايير جودة الخدمات والمنتجات، فأصبحت تضاهي نظيرتها العالمية، وباتت فخراً للصناعة المحلية، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أن السوق في الإمارات مفتوحة، وفيها شركات عالمية كبيرة، ومع ذلك نجحت الشركات المحلية في تطوير عملها والدخول في مناقصات كبيرة، والفوز بها، والإسهام في برنامج القيمة المضافة، بدعم من شركة «أدنوك» التي أسهمت كثيراً في حث الشركات على تعديل مقاييس العمل والارتقاء بها.

وتفصيلاً، قال مدير عام شركة «إي أو تي»، التابعة لمجموعة السويدي الهندسية، رضا أبي فراج، إن «معرض أديبك منصة تجمع كل صناع النفط والغاز من حول العالم، وتحرص الشركات المحلية على المشاركة للتسويق ولاقتناص الفرص والتعاقدات التي يمكن أن تتم على هامش المعرض».

وبين أبي فراج، أن «الشركات الوطنية استطاعت أيضاً التميز وسط سوق مفتوحة تقوم على العرض والطلب، والتنافس الشديد من كل الشركات العالمية، وهذا يحسب لمنظومة العمل في دولة الإمارات التي تحفز أصحاب الشركات على اعتماد أفضل الممارسات».

من جانبه، قال مدير عام شركة اتحاد الموردين، محمد دعيبس، إن «اتحاد الموردين، شركة إماراتية 100%، تمثل قرابة 50 شركة أجنبية من كل أرجاء العالم، وتقدم خدماتها في مجال التوريدات وخدمات حقول النفط»، مؤكداً أن «المنافسة في السوق أفادت الشركات المحلية كثيراً، ورفعت من جودة خدماتها ومنتجاتها».