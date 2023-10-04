مرسوم بتشكيل مجلس إدارة «دبي للاستثمارات الحكومية»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومحمد هادي الحسيني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسلطان بن سعيد المنصوري، ومحمد إبراهيم الشيباني، وعبدالرحمن صالح آل صالح، وهلال سعيد المري، على أن يكون محمد إبراهيم الشيباني، عضواً منتدباً لإدارة أعمال المؤسسة.