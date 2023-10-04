«تنظيم الاتصالات»: لا انقطاع لخدمات الإنترنت 11 أكتوبر

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عدم صحة الأخبار التي ترددت عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم يوم 11 أكتوبر الجاري، داعية إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

وكانت أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن انقطاع الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023 بسبب عاصفة شمسية محتملة، ما يسبب مشكلات وأعطالاً تؤثر على شبكات الاتصالات اللاسلكية بجانب الأقمار الاصطناعية وشبكات الكهرباء. وحذرت بعض التقارير من أن انقطاع الإنترنت في العالم قد يستمر أشهراً عدة في ضوء أن الكبلات التي تربط القارات والمحيطات تحت البحر قد تكون معرضة للتلف حال حدوث عاصفة شمسية شديدة.