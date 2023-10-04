%30 خفضاً في كلفة الكهرباء بمبانٍ حكومية وتجارية في الإمارات

أفاد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هانيويل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، محمد محيسن، بأن «استخدام الحلول والتقنيات الحديثة التي تم تطبيقها في مبانٍ حكومية وتجارية على مستوى دولة الإمارات، نجحت في خفض كلفة استخدام الكهرباء بنسبة لا تقل عن 30%»، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»، أن «التحول نحو الطاقة النظيفة على مستوى العالم يحتاج إلى التوسع في استخدام هذه التقنيات، بما يضمن تقليل انبعاثات الكربون في مصادر الطاقة التقليدية من جهة، وكذلك خفض كلفة مشروعات نظيرتها المتجددة من جهة أخرى».

وأضاف محيسن، على هامش مشاركة الشركة في معرض «أديبك»، أن دورة العام الجاري تعد الأكبر على الإطلاق، وذلك من واقع المشاركة في كل دورات المعرض منذ تأسيسه إلى الآن، كونه المنصة الأوسع والأكثر شهرة على مستوى العالم في صناعة النفط والغاز والحلول التقنية.

وبيّن أن التقنيات المتطورة تسهم كثيراً في راحة الإنسان، حيث تقدّم «هانيويل» حلولاً لشركات الطيران والبنوك في الإمارات، والفنادق وشركات النفط والغاز والأمن والسلامة وغيرها كثير، لافتاً إلى أن هناك طلباً متنامياً على هذه التقنيات، في ظل تعاظم الفرص في دولة الإمارات والمنطقة العربية والإفريقية بشكل عام، منوّهاً بأن «هناك نمواً في حجم أعمال الشركة سواء في الإمارات أو في المنطقة، ويتم حالياً تصنيع بعض التقنيات هنا، ما يسهّل تسريع توصيلها، ولدينا مشروعات مختلفة في أكثر من مجال، سواء في الطيران أو (أدنوك) أو الجهات الحكومية المختلفة، والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة».