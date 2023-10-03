مع ارتفاع الدولار.. الذهب يهبط لأدني مستوياته منذ فبراير الماضي

هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار الأميركي.

وبحلول الساعة 09:56 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.49% أو ما يعادل 9.03 دولار ليصل إلى 1818.72 دولار للأونصة وهو أدني مستوى منذ منتصف فبراير الماضي.

وهبطت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.71% أو ما يعادل 13.1 دولار لتصل إلى 1834.3دولار للأونصة.