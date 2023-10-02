197 منشأة عاملة بقطاع البن في عجمان

أظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن عدد المنشآت العاملة في قطاع البن بلغ 197 منشأة، منها 27 منتسبة لبرنامج «تعزيز»، الذي حقق نسبة نمو 35% خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وأوضح تقرير الدائرة، حول حركة قطاع البن بأنشطته المختلفة في الإمارة، بمناسبة يوم القهوة العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، أن عدد مشروعات البن والقهوة المنتسبة لبرنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل بلغ ست رخص، وبنسبة نمو 100% عن عام 2022 . ولفت التقرير إلى أن أنشطة القهوة والبن تركز حسب الترتيب في أعلى ثلاث مناطق، وهي: منطقة (الجرف 2)، و(الراشدية 1)، و(النعيمية 1)، وتصدّرت الجنسية الإماراتية، الجنسيات المزاولة لمشروعات البن والقهوة في الإمارة بنسبة 51%، تلتها الجنسية المصرية بنسبة 16%، والأردنية بنسبة 5%. ونظمت الدائرة، ورشة عمل بعنوان «حضّر قهوتك المختصّة»، من أجل تعزيز بيئة العمل السعيدة والإيجابية. وقال رئيس فريق السعادة في الدائرة، حسن علي الشحي، إن «القهوة تحظى بمكانة مميّزة في المجتمع الإماراتي عبر التاريخ، ومازالت هذه المكانة المرموقة حاضرة حتى اليوم».