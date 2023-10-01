خفض الكربون يتصدر أجندة معرض «أديبك 2023»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إم جي إيفينتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك 2023»، كريستوفر هدسون، إن «معرض ومؤتمر (أديبك 2023) يعمل على توحيد جهود مختلف القطاعات والشركات والأفراد، لدفع العمل الجماعي العاجل نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات».

وأضاف أن «مسألة إزالة الكربون في قلب أجندة (أديبك)، بدءاً من برنامج المؤتمرات الحافل بالجلسات القيّمة، وصولاً إلى المعرض وما يحمله من ابتكارات متقدمة، في ظل الجهود الدولية الهادفة إلى إعطاء الأولوية لإزالة الكربون من منظومة الطاقة، مع تقليل الانبعاثات وتعزيز التقدم الاقتصادي».

وأشار هدسون إلى أن برنامج مؤتمر «أديبك» سيشهد انعقاد أكثر من 200 جلسة استراتيجية وفنية تتمحور حول إزالة الكربون، ما يجعل خفض الكربون نقطة التركيز الرئيسة في المؤتمر فيما يجمع المؤتمر الاستراتيجي المخصص لإزالة الكربون، وهو الآن في عامه الثاني، قادة في مجال الطاقة لمعالجة موضوعات تشمل التغلّب على العوائق التي تواجه جهود إزالة الكربون، وحشد التمويل للتكنولوجيات منخفضة الكربون.