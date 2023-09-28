2.75 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 2.75 مليار درهم، خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء السابقتين.

وتوزّعت السيولة بواقع 2.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و632.79 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 591.66 مليون سهم عبر 40.22 ألف صفقة. وأغلق مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي العام» في ختام جلسة أمس، عند 9811.99 نقطة، منخفضاً 0.013%، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 0.28% بالغاً 4142.12 نقطة. وقال خبير أسواق المال، محمد عطا، إن تزايد زخم القطاع العقاري الإماراتي، سيدفع المستثمرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في أسهم الشركات العقارية المدرجة.