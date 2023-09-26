«مصدر» تطوّر محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع شركة «بي إل إن نوسانتارا باور» لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا، لزيادة قدرتها الإنتاجية ثلاث مرات، بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط، مما يشكّل توسعة رئيسة لأكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا.

ويقع مشروع محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على سطح مياه سد «شيراتا» الواقع في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا.

وأفادت «مصدر» في بيان اليوم، بأنه تم تطوير المرحلة الأولى من هذا المشروع المبتكر بقدرة 145 ميغاواط، فيما من المتوقع أن يتم تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحسب القوانين الأخيرة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا والتي تسمح بتغطية ما يصل إلى 20% من المياه لاستخدامات الطاقة المتجددة، سيكون بالإمكان توسعة قدرة محطة «شيراتا» إلى 500 ميغاواط أخرى، بالإضافة إلى 145 ميغاواط المتوقع أن يتم تشغيلها هذا العام.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «دولة الإمارات وإندونيسيا يمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتدركان أن مصادر الطاقة المتجددة تقع في قلب هذه الرؤية، ويسعدني أن أرى الشراكة بين البلدين قد انتقلت إلى مســتويات متقدمة، قادرة على خدمة مصالحهما».

وأضاف، أن «مثل هذه الشراكات تدعم مستهدفاتنا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، من حيث تعزيز التحول في قطاع الطاقة بهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030».

وتعتبر إندونيسيا سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة «مصدر» في جنوب شرق آسيا، حيث طوّرت الشركة محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط والتي تعد أكبر محطة من نوعها في المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي»، المعروفة حاليا باسم «بي إل إن نوسانتارا باور».

