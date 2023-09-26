«دبي للسيليكون» تنظم معرض المركبات الكهربائية

أعلنت واحة دبي للسيليكون، أمس، عن تنظيمها معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمركبات الكهربائية «MENA EV Show 2023» بالتعاون مع «إنويكس العالمية للفعاليات».

وتحت شعار «ريادة انتشار المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، يجمع المعرض قادة الصناعة والخبراء وصُناع السياسات والمبتكرين معاً يومي 27 و28 سبتمبر في فندق «راديسون ريد» في مجمّع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون.

ويهدف المعرض إلى تقديم منصة حيوية لتصوّر مستقبل التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفيره ملتقى لأصحاب المصلحة في سلسلة القيمة العالمية الخاصة بصناعة المركبات الكهربائية، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون والمسؤولون الحكوميون وروّاد صناعة المركبات.

وقال مدير عام واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي: «يشكل معرض المركبات الكهربائية بواحة دبي للسيليكون منصة نوعية لتسليط الضوء على التقدم والتطور الشامل في مشهد التنقل الكهربائي بالمنطقة».