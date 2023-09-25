صندوق الوطن يوفر الرعاية والدعم المادي لأحد رواد الأعمال

أكد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن «رعاية الصندوق لأبناء وبنات الإمارات، ومساعدتهم على الانطلاق في عالم الأعمال والاستثمار محلياً وعالمياً، تأتي بتوجيهات مباشرة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي لا يدخر جهداً لدعم شباب الإمارات في مختلف المجالات»، لافتاً إلى أن جهود الصندوق لا تتوقف عند مجال واحد أو فئة واحدة من فئات المجتمع، وإنما تنطلق لتشمل الجميع وفقاً لرؤية الحكومة ودعماً لتوجهاتها في رعاية أبناء الوطن.

جاء ذلك عقب توقيع ياسر القرقاوي، مع مؤسس ورئيس موقع «ريست هيروا»، الدكتور عبدالله الشمري، اتفاقية يحصل بموجبها على دعم مادي من صندوق الوطن يصل إلى 250 ألف درهم، للإسهام في تطويره، وزيادة قدراته بصفته موقعاً مهماً للترويج والبيع لمنتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، داخل الإمارات وخارجها، بما يوفر على هذه الشركات الصغيرة الكثير من النفقات التسويقية والتكنولوجيا اللازمة لذلك، والتي لا تملكها خصوصاً في مرحلة البدايات.

وأوضح القرقاوي أن «الصندوق حريص على دعم ورعاية الأفكار الخلاقة والمبادرات الأكثر إبداعاً، التي يقدمها أبناء وبنات الإمارات، من خلال تمكين الشباب من القطاع الخاص وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل المحلي والعالمي، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم، وفق آخر ما وصل إليه العالم في مجالات التدريب المتخصصة، لاقتحام سوق العمل علاوة على توفير كل صور الدعم المادي والفني للمشروعات المبتكرة، من خلال ما يملكه من خبرات وإمكانات، بالتعاون مع الشركاء والداعمين والمساهمين في الصندوق».