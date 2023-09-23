586.7 مليار درهم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات

نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والسعودية بنسبة 28% خلال العام الماضي، مسجلاً 137.51 مليار درهم مقابل 107.41 مليارات درهم في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.

وتوزّعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.31 مليار درهم قيمة الواردات و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و67.18 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليارات درهم في عام 2018، فيما سجل عام 2021 نمواً ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 مليارات درهم في عام 2020، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.

وحلت السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2023، في حين شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال عام 2022.

وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022، فيما نمت واردات الإمارات من السعودية خلال العام نفسه لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بعام 2018، في حين نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بعام 2018.

ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال العام الماضي ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بعام 2018، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تُعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالمياً بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم، بينما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً بالنسبة لواردات السعودية من العالم.