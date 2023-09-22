«سالك» تنتقل إلى مكاتبها الجديدة الصديقة للبيئة

أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن انتقالها إلى العمل في مساحات مكتبية جديدة صديقة للبيئة في «فيستيفال تاور»، تجسيداً لالتزامها بالمعايير البيئية.

ويشمل مقرّ «سالك» الجديد، الواقع ضمن البرج الحاصل على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد)، أضواء استشعار الحركة، وأنظمة تدفئة وتهوية وتكييف شاملة ومتقدمة قائمة على كفاءة الطاقة، إضافة إلى تجهيزات حديثة صديقة للبيئة وعالية الجودة تعكس التزام الشركة الدائم بتسخير التكنولوجيا تحقيقاً لأهداف الاستدامة.

ويتفرد المكتب بتصميم فريد يعتمد على مواد مستدامة ويرتكز على الإضاءة الطبيعية. كما اتخذت «سالك» العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من استخدام المواد البلاستيكية.