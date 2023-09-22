«الإمارات دبي الوطني» يطلق النسخة المطوّرة من تطبيق «ENBD X»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق النسخة المطوّرة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول «ENBD X»، والذي تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأمان والحماية واتجاهات تجارب المستخدمين.

وذكر البنك في بيان أن التطبيق المزوّد بأحدث التقنيات السحابية المتطوّرة، يقدم مزيجاً من الأداء فائق السرعة، وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات والأمان عالي المستوى، إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.

وأفاد البنك بأنه تم إطلاق تطبيق «ENBD X» في البداية بشكل تدريجي، فيما أصبح الآن متاحاً لجميع العملاء، مشيراً إلى أنه يتوافر للعملاء الجدد خيار فتح حساب رقمي على الفور مع البنك في أقل من ثلاث دقائق عبر الهاتف المتحرك من دون الحاجة إلى أي وثائق.

وتتيح شاشة التحكم العالمية الخاصة بالتطبيق للعملاء رؤية شاملة لكامل محفظتهم المالية، فضلاً عن إبقائهم على اطلاع بجميع التحديثات المهمة، مثل مواعيد المدفوعات المقبلة، أو حالة الطلبات المعلقة. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من أكثر من 150 خدمة على تطبيق «ENBD X»، بما في ذلك تحديث الهوية الإمارتية وجواز السفر، وفتح وديعة ثابتة، والحصول على شهادات أرصدة الحسابات والخطابات المرجعية، وتقديم طلب الحصول على قرض على البطاقة في الحال.

وتتسم عملية تحويل الأموال على تطبيق «ENBD X» بالسهولة، فهي تشبه تماماً إرسال رسالة نصية، حيث يقدم التطبيق مجموعة واسعة من خيارات التحويل والدفع العالمية المجانية، وتوصيات حول أفضل خيار لتنفيذ عملية التحويل بناءً على تحديد المستفيد.

ويُشرك التطبيق العملاء مباشرة ويضعهم في موضع التحكم، بما يوفر لهم حرية التحكم في تفضيلاتهم وإدارتها، مثل إعدادات الأمان وحدود الإنفاق. كما يساعدهم على تحقيق أقصى قدر من المدخرات اليومية، من خلال أكثر من 1000 صفقة شخصية وحصرية لبنك الإمارات دبي الوطني في قطاعات السفر والتسوّق وتناول الطعام والتجارة الإلكترونية.

ويتمتع التطبيق بميزة منصّة الثروة الرقمية المدمجة، التي تُمكّن العملاء من استثمار وتنمية ثرواتهم ضمن التطبيق نفسه الذي يستخدمونه، لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية، حيث تتيح المنصّة للمستثمرين الجدد فتح حساب استثماري على الفور والاختيار من بين أكثر من 11 ألفاً من الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة من 21 سوقاً عالمية ومحلية للاستثمار فيها.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «من خلال تطبيق (ENBD X)، قمنا بالارتقاء بتجربتنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك إلى مستوى جديد كلياً، حيث أضفنا مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الحديثة الفورية، والتي سيتم إطلاق المزيد منها خلال الأشهر القليلة المقبلة».