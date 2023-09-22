غرفة تجارة دبي تستعرض مبادراتها لدعم مجتمع الأعمال

عقدت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2023، حيث استعرضت المشهد الاقتصادي وآفاق النمو، وعرضت خططها ومبادراتها المتنوعة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية.

وتناولت الغرفة خلال الاجتماع الذي شاركت فيه نائبة رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي، الجهود المتنوعة والبرامج المختلفة والفعاليات التي تنظمها لدعم مجموعات ومجالس الأعمال، وآخرها اختتام الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال، وتنظيم سلسلة من الفعاليات الافتراضية لتعزيز وجودها الرقمي وحلولها الذكية ودعم أمنها السيبراني في وجه التحديات المتزايدة.

وشهد اللقاء استعراض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تعرّف الحاضرون إلى النظام وآلياته.

ويعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي، ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة إلى حين توافر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة.

وتم كذلك خلال اللقاء، استعراض جهود الغرفة في دعم المنظومة التشريعية والقانونية في الإمارة، ومساعدة مجموعات ومجالس الأعمال على إيصال صوتها وتوصياتها إلى الجهات الحكومية المعنية، من أجل تعزيز تنافسية قطاعاتها الاقتصادية ومجالات عملها.

وقدمت شركة «EY Law MENA» عرضاً تعريفياً خلال الاجتماع عن قانون العمل في الدولة، والتحديات التي تواجه الشركات، والحلول المثلى لمواجهة هذه التحديات.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل مجموعات ومجالس الأعمال جزءاً أساسياً من منظومة مجتمع الأعمال، وركيزة في جهودنا لخلق بيئة أعمال عالمية في دبي».

وأكد لوتاه الحرص على دعم مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتها المتغيرة، وذلك لأهمية الشراكة معها من أجل خدمة المصالح المشتركة.