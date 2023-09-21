الإمارات تنضم إلى «تحالف إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

انضمت دولة الإمارات إلى «تحالف إديسون»، المبادرة العالمية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز الشمول الرقمي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، لتكون بذلك شريكاً أساسياً في شبكة أفضل الدول في تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بانضمام الإمارات إلى جانب هندوراس وتوغو إلى قائمة الأعضاء المؤسسين التي تضم كلاً من: البحرين وبنغلاديش ورواندا، التي تعمل ضمن هذه المبادرة العالمية على تكثيف الجهود لتحقيق تقدم كبير وملموس في تعزيز الشمول الرقمي، وتحسين جودة حياة المجتمعات بحلول عام 2025، من خلال توفير الأجهزة الرقمية، وتعليم وتدريب المجتمع على الحلول الرقمية لتسريع تحقيق أهداف الشمول الرقمي في مجالات ذات أولوية، مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والمجال المالي.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد،

عمر سلطان العلماء، أن انضمام دولة الإمارات إلى تحالف «إديسون» يعكس طموحها وسعيها الدائم لدعم وتعزيز الجهود العالمية لتوسيع دائرة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية، وتعزيز شمولها وأثرها الإيجابي في جودة حياة المجتمعات حول العالم.

وقال إن تركيز تحالف إديسون على تمكين المتجمعات، وتحقيق أفضل استفادة من التكنولوجيا الرقمية لتطوير مختلف المجالات، وتصميم حلول تحديات الشمول الرقمي، يتناغم مع توجهات حكومة دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والمالية.