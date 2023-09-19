«جافزا» تستقطب 420 شركة جديدة خلال 6 أشهر

نجحت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، في استقطاب 420 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل بلغ 70 شركة شهرياً، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا» بنهاية يونيو الماضي إلى 9770 شركة.

وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الشبكي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث ارتفعت نسب إشغال المستودعات والمخازن بشكل قياسي إلى 93%، نهاية يونيو، مقارنة مع 89%، بنهاية العام الماضي، و78% لمعدلات إشغال المكاتب.

وتعتبر «جافزا» المنشأة الرائدة في محفظة «دي بي ورلد»، وإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقراً للمئات من الشركات، بما في ذلك كبرى الشركات متعددة الجنسيات. وتسهم «جافزا» بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة.

ومن خلال الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يقدّم كل من ميناء جبل علي و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، والتي توفر مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتعتبر «جافزا»، مركزاً رائداً للتجارة والأعمال، يتوسط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت «جافزا» ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل البنية التحتية وأرقى مستويات الدعم، بالإضافة إلى الحوافز والخدمات فائقة الجودة وذات القيمة الإضافية. واليوم، توفّر «جافزا» لعملائها كل الإمكانات للاستفادة من الفرص الكبيرة في المنطقة بسهولة وفاعلية.

وتقدّم «جافزا» للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات وخارجها، فرصاً استثنائية للنمو والوصول إلى أسواق المنطقة، في وقت تتيح فيه حاضنات الأعمال بشكل خاص دعماً كبيراً للمستثمرين من شركات صغيرة ومتوسطة، لتأسيس أعمالها التجارية في المنطقة الحرة، والدخول إلى الأسواق الإقليمية بأقل التكاليف.