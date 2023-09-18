«دبي المالي العالمي» يتجه لتحقيق نمو استثنائي في أعداد شركات التأمين بنسبة 20%

أكد مركز دبي المالي العالمي، مواصلة تعزيز مكانته كمركز عالمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين، مع انضمام العديد من الشركات الجديدة إليه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتوجه القطاع لتحقيق نمو سنوي استثنائي في أعداد هذه الشركات بنسبة 20%.

وكشف المركز عن انضمام شركات: «هينسلي وين فورلونج بارتنرز (ميدل ايست)»، و«إم إن كيه ري»، و«أوبتيو ري مينا»، و«وكالة سوان لإدارة التأمين»، و«وايكا ري إنشورنس (مركز دبي المالي العالمي)»، و«واي أو إيه لإدارة المخاطر»، لتضاف إلى القائمة الحالية من الأسماء البارزة الأخرى في القطاع مثل: «إيه آي جي»، و«بيركشير هاثاواي»، و«زيورخ»، و«مارش»، و«آي أو إن»، و«ويليس»، والتي تسعى جميعها للوصول إلى أكبر سوق غير مستغل لقطاع التأمين في العالم من خلال مركز دبي المالي العالمي.

مجالات التغطية

وأفاد «دبي المالي العالمي» بأن الشركات الجديدة تغطي مجموعة واسعة من خطوط التأمين وإعادة التأمين التي ستمكنها من التوسع والنمو في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه الخطوط: التأمين ضد مخاطر المعاملات المرتبطة بعمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، وتأمين السفر، وخدمات متخصصة للتأمين على الممتلكات والأعمال الهندسية والمسؤولية والنقل البحري.

ودعماً لرؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، أصبحت «فيرتشول آي تكنولوجيز»، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا التأمين والتي تعمل ضمن «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، أول شركة لتكنولوجيا التأمين تحصل على رخصة تنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية. وقد ابتكرت هذه الشركة الأداة الأكثر تطوراً في العالم لتقييم المخاطر، بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى المرحلة التالية من النمو، لتتولى توزيع القدرة التأمينية بالاستناد إلى منصة رقمية تدعم وكلاء ووسطاء التأمين المحليين والدوليين.

إقبال قياسي

وأكد مركز دبي المالي العالمي أنه لاقى خلال السنوات الخمس الماضية، إقبالاً قياسياً من الكيانات المرتبطة بقطاع التأمين وإعادة التأمين، في وقت شكّل فيه الوكلاء الإداريون نسبة 43% منها، من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وبلغت مساهمتهم في سوق مركز دبي المالي العالمي 2.1 مليار دولار أميركي.

وأوضح المركز بأن الزيادة المستمرة لشركات هذا القطاع لديه بتشر بآفاق نمو واعدة للقوى العاملة وإجمالي أقساط التأمين المُكتتبة التي زادت بالفعل بنسبة 18% لتصل إلى 1.2 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما ازدادت بنسبة 34% منذ عام 2021.

نمو استثنائي

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسرنا انضمام مجموعة جديدة من شركات التأمين وإعادة التأمين إلى المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومضيه قدماً نحو تحقيق نمو سنوي استثنائي بنسبة 20%».

وأضاف: «يعمل في مركز دبي المالي العالمي حالياً ما يزيد على 100 من شركات التأمين وإعادة التأمين، والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين، حيث تستفيد من منصتنا التمكينية بما يسهم في تحقيق طموحاتها في تسيرع وتيرة النمو».

وتابع أميري: «يتمتع مركز دبي المالي العالمي ببيئة تنظيمية عالمية المستوى، تمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين من العمل بثقة ومزاولة أنشطتها لاغتنام فرص النمو المواتية في المنطقة، والمساهمة معاً في تحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي».

يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي ساهم على مدار السنوات الـ20 الماضية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر مشاركته في استضافة «مؤتمر دبي الدولي للتأمين» الذي سرعان ما أصبح منتدى مهماً لمناقشة القضايا والفرص الرئيسية لقطاع التأمين. واستضافت الفعالية العام الجاري ما يزيد على 1100 مشارك من قادة قطاع التأمين في 60 دولة لمناقشة قضايا رئيسية.

