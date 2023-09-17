«الشارقة الإسلامي» يوفر «قارئ الشاشة» لذوي الإعاقة البصرية

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في مواءمة تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية مع خدمة «قارئ الشاشة»، ضمن قائمة الإضافات والتحسينات البرمجية الجديدة، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كأول خدمة من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

وأفاد المصرف بأن خطوته تأتي بهدف تعزيز قيم الاستقلالية والخصوصية، وتذليلاً للحواجز والمعوقات من خلال توفير التقنيات والآليات والأنظمة التي تعزز مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام كافة الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، وانسجاماً مع دوره المستمر في تطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن الأقسام التقنية المتخصصة في مصرف الشارقة الإسلامي أجرت مجموعة من اللقاءات والمداولات والتواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، للتوصل إلى أفضل السبل التي تتيح لهم الحصول على خدمات مصرفية شاملة ومستقلة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي، وليد العمودي: «‏انطلقت فكرة تقديم خدمات مصرفية جديدة لإخواننا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بعد قيام أحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتواصل مع المصرف لإيجاد حل لمشكلة صعوبة استخدام التطبيقات التقنية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية اليومية كتحويل الأموال وغيرها من المعاملات المصرفية الرقمية».

‏وأضاف العمودي: «‏حرصاً من المصرف على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عقدت إدارة الخدمات المصرفية الرقمية اجتماعات فنية متعددة، واستأنست بآراء الكثيرين منهم للمساعدة في التوصل إلى أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم في هذا المجال، وأسفر هذا التواصل عن توفير خدمة (قارئ الشاشة) لإخوتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ضمن التطبيق الذكي للمصرف، والتي نتوقع لها النجاح كونها الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات التي تلبي حاجة قطاع مهم من أبناء المجتمع».

واكد مواصلة المصرف، وانسجاماً مع توجهات وتوجيهات القيادة والخطط الحكومية، العمل على تطبيق أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من صنع القرار ضمن مجتمع يحرص على استفادتهم من الفرص على قدم المساواة مع الآخرين.

بدورها، ثمنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هذه المبادرة، وأشادت بالتعاون المثمر مع مصرف الشارقة الإسلامي وحرصه على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها نجاحه في مواءمة خدمة (قارئ الشاشة) على تطبيقه المصرفي عبر الهواتف الذكية.

وأكدت اختصاصية الإعاقة البصرية في مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، داليا عبد المنعم، أهمية توافقية ومواءمة خدمة «قارئ الشاشة» مع التطبيقات المصرفية في الهواتف الذكية، من خلال تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم البنكية اعتماداً على أنفسهم. كما ثمّن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأولياء أمورهم والعاملون معهم دور المصرف في تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.

