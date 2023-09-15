«الإمارات دبي الوطني» يستثمر بشركة «إرغوفان» الناشئة في مجال الاستدامة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، استثماره في «إرغوفان»، المشروع المتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والمناخ، والهادف إلى تزويد المؤسسات المالية والشركات بحلول البنية التحتية الرقمية، لتمكينها من إدارة آثار ومخاطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن الاستثمار الجديد يتماشى مع سعيه للإسهام والاستثمار في البرامج والحلول المسؤولة اجتماعياً.

وأفاد البنك في بيان، بأن هذا الاستثمار تم عبر «دينيز فنتشرز»، وهو صندوق استثماري أطلقه «دينيزبنك إيه. إس» في تركيا، تحت مظلة صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وأشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق على مستوى المجموعة لتمكين الاستثمار في الشركات والشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا المستدامة ذات الصلة الاستراتيجية في الأسواق الرئيسة لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك تركيا.

وتأسست شركة «إرغوفان» الناشئة في مجال الاستدامة عام 2022 لدفع عجلة التقدم في مجال مكافحة تغير المناخ.

وإضافة إلى «إرغوفان ماركت بليس»، المتجر الإلكتروني الأول والوحيد للسلع البيئية في تركيا، تقدم الشركة أيضاً حلولاً مرنة لإدارة البصمة الكربونية ضمن «منصة إرغوفان للعمل المناخي» التي تتكامل عبر حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات.

وقال رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، نيراج ماكين: «باعتبارنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى إرساء معيار عالمي للحلول البيئية والاجتماعية، والحوكمة القائمة على التكنولوجيا، ولاشك في أن مثل هذه الاستثمارات من خلال صندوق الابتكار التابع لنا، تقرّبنا خطوة أخرى من تحقيق تطلعاتنا».