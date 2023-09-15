«طيران الإمارات» تتيح الوصول إلى 16 وجهة للعطلات في المالديف

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» والخطوط الجوية المالديفية، إبرام شراكة تتيح لعملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف انطلاقاً من ماليه.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين الناقلتين، لاستكشاف فرص التعاون المشترك.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، أمس، بأن «اتفاقية إنترلاين» الجديدة توفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها عند السفر إلى أرخبيل المالديف، والاستفادة من خدمات وشبكات الناقلتين بتذكرة واحدة، مع تعزيز تجربة العملاء طوال الرحلة.

وأصبح الآن بإمكان العملاء الذين يقصدون جزراً فريدة في أرخبيل المالديف، السفر إلى أماكن العطلات الأكثر شهرة، وذلك بمواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة عبر مطار فيلانا الدولي في جزيرة ماليه الشمالية.

وسيلتحق ركاب «طيران الإمارات» برحلات الخطوط الدولية المالديفية للوصول إلى مجموعة مختارة من النقاط المحلية، لقضاء عطلاتهم في إحدى الجزر التي يختارونها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «سيصبح بإمكاننا - من خلال الشراكة مع الناقلة الوطنية المالديفية - توفير وصول سلس إلى مجموعة واسعة من الجزر ضمن الأرخبيل عبر ماليه، ما يتيح لعملائنا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والأميركيتين التخطيط لعطلاتهم بسهولة، وحجز الرحلات الجوية بتذكرة واحدة للوصول إلى وجهاتهم النهائية».

وأضاف أنه «اعتباراً من اليوم (15 سبتمبر الجاري)، يمكن للعملاء حجز مسارات السفر عبر الموقع emirates.com أو تطبيق (طيران الإمارات) للهاتف المحمول أو وكلاء السفر المعتمدين».

من جانبه قال مدير عام الشؤون التجارية في الخطوط المالديفية، إبراهيم حمدان محمد، إن «هذه الشراكة ستمكننا من إبراز شبكتنا المحلية الواسعة، كما تنسجم تماماً مع هدفنا المتمثل في توفير اتصال سلس للمسافرين».

ويتوافر أمام عملاء «طيران الإمارات» خيار مواصلة رحلاتهم إلى المطارات في مجموعة من الجزر الشهيرة عبر ماليه، وهي: مطار جزيرة دارافاندو (DRV)، ومطار فارسماثودا (FMT)، ومطار فونادهو (FND)، ومطار جزيرة فوفامولاك (FVM)، ومطار جزيرة غان الدولي (GAN)، وجزيرة كودو (GKK)، ومطار جزيرة هانيمادهو (HAQ)، ومطار كولهودوفوشي (HDK)، ومطار هوارافوشي (HRF)، ومطار جزيرة كاديدهدو (KDM)، وجزيرة كادهو (KDO)، ومطار ماديفارو (LMV)، ومطار مافارو الدولي (NMF)، ومطار مافارولو (RUL)، ومطار ثيمارافوشي (TMF)، ومطار إيفورو (IFU).

وتشغّل «طيران الإمارات» حالياً 28 رحلة أسبوعياً بين دبي وجزر المالديف. ومع إمكانية الاختيار من أربع رحلات يومياً إلى ماليه، يتمتع العملاء عبر شبكة الناقلة - التي تغطي نحو 140 وجهة - بمرونة في اختيار الرحلات والاستمتاع بمواصلة رحلاتهم بسهولة.

«دناتا» تفوز بعقد لخدمة «تشاينا إيرلاينز» في براغ

فازت شركة «دناتا» الرائدة عالمياً في خدمات الطيران والسفر، بخدمة رحلات «تشاينا إيرلاينز» في التشيك. وتتضمن الشراكة توفير «دناتا» خدمات تموين جوية عالية الجودة للناقلة من منشأتها المتقدمة في مطار براغ الدولي.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن فرق «دناتا» المدربة تدريباً عالياً على إنتاج وإعداد أكثر من 30 ألف وجبة سنوياً، ستتولى توفير تجربة طعام مميزة على رحلات الناقلة التي تشغّل حالياً رحلتين أسبوعياً بين العاصمة التشيكية وتايبيه.