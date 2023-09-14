بيع قطعة أرض في «الخليج التجاري» مقابل 180 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، صفقة بيع كبرى لقطعة أرض للغرض السكني في منطقة الخليج التجاري.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيعت قطعة الأرض في «الخليج التجاري» مقابل 180 مليون درهم لمساحة 93.786 ألف قدم مربع، بواقع 1919 درهم للقدم الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية في أول ساعتين للتداول اليوم، نحو 1.09 مليار درهم، جراء 293 معاملة وزعت إلى 190 شقة، و12 فيلا، و91 قطعة أرض.