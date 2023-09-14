«طيران الإمارات» توفر دورات عبر الإنترنت لمحترفي صناعة السفر

أطلقت «طيران الإمارات» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واتحاد وكلاء السفر في جنوب إفريقيا، دورات تدريبية عبر الإنترنت لمحترفي السفر الجدد، لمساعدتهم على تطوير وبناء مهارات أقوى، إضافة إلى تعزيز الفهم حول مبادئ الصناعة الأساسية لدعم قطاع السفر والسياحة على نطاق أوسع.

ومن خلال المنصة الإلكترونية لكلية دبي للسياحة التي أنشأتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يتمتع محترفو السفر في جنوب إفريقيا بإمكانية الوصول مجاناً إلى العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، لمساعدتهم على تطوير المهارات الأساسية المطلوبة لدخول الصناعة أو توسيع نطاق قدراتهم، وتحسين معرفتهم بأنظمة وعمليات الصناعة، ومساعدتهم في النهاية على تعظيم إمكاناتهم المهنية وفرصهم لنيل الوظائف.

ويستخدم المحتوى التفاعلي الغني في الدورات التدريبية دبي كمثال للسوق الرئيس عند شرح المهارات والمصطلحات المرتبطة بسلسلة صناعة السفر، كما تُستخدم منتجات وخدمات «طيران الإمارات» لمحاكاة وشرح رحلة البيع بالتجزئة لشركات الطيران.

وإضافة إلى اكتساب المعرفة القيّمة في الصناعة، يكتسب المتخصصون معرفة واسعة عن دبي كوجهة شهيرة لمواطني جنوب إفريقيا، وكذلك عن منتجات وخدمات «طيران الإمارات».

وقال المدير الإقليمي لـ«طيران الإمارات» في جنوب إفريقيا، أفضل بارامبيل: «تواصل صناعة السفر في جنوب إفريقيا استعادة زخمها ببطء، في وقت يشكل فيه وجود أشخاص مؤهلين المحرك الرئيس لإعادة البناء وتطوير قطاع سفر أكثر مرونة وقوة للمستقبل».