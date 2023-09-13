مذكرة تفاهم لتعزيز سلامة الممرات المائية في أبوظبي

أعلنت «أبوظبي البحرية»، التابعة لـ«مجموعة موانئ أبوظبي»، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، لتعزيز سبل التعاون بهدف الحفاظ على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وضمان نظافة وسلامة ممراتها المائية.

وقال المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم خلفان الكعبي: «تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بدمج مواردنا وخبراتنا، وتصميمنا على حماية المنظومة البيئية البحرية، الأمر الذي يُشكل خطوة استباقية في مجال الإشراف البيئي، وبما يتماشى مع رؤية قيادتنا».

من جانبه، قال المدير العام لـ«أبوظبي البحرية»، الكابتن سيف المهيري: «ملتزمون بالحفاظ على بيئتنا، وضمان أمان ممراتنا المائية وخلوها من أية مخلفات وعوائق أمام المستخدمين».

في السياق نفسه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، المهندس علي الظاهري: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع (أبوظبي البحرية) لتعزيز قدراتنا والاستفادة من مواردنا لضمان سلامة ونظافة الممرات المائية في إمارة أبوظبي. وسنتعاون معاً بشكل فعال وبنّاء لحماية بيئتنا».