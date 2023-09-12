الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية فيما يترقب المستثمرون قراءة التضخم في الولايات المتحدة.

وستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غداً الأربعاء، والتي قد تعطي مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.1 دولار ليصل إلى 1919.3 دولار للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.27% أو ما يعادل 5.35 دولار لتصل إلى 1947.45 دولار للأونصة.