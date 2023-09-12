«دبي الجنوب» تطلق منصة لربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية «بلوك تشين»

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن استكمال نظام ربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية «بلوك تشين»، وإطلاق منصة لربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية «بلوك تشين» بالشراكة مع دائرة جمارك دبي، لتكون بذلك أول منطقة حرة في دبي تحقق هذا الإنجاز.

وأفادت «دبي الجنوب» في بيان، بأنه تم تنفيذ المبادرة في إطار التزامها بأهداف استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي منصة لوجستية عالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأوضحت أن من شأن التكامل مع نظام الإقرار الجمركي أن يعزز عمليات التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ليسهم في خفض الوقت والتكاليف، وذلك من خلال توفير الإقرارات بطريقة مؤتمتة، فضلاً عن تبسيط تتبع الطلبات ومعالجتها، ليؤدي هذا التكامل في نهاية المطاف إلى نظام أبسط وأكثر كفاءة، كما تساعد العمليات الآلية على تعزيز الكفاءة، بينما تعمل طريقة ختم البوابة الجديدة للدخول والخروج على تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات.

وبحسب «دبي الجنوب»، أصبحت «آر إتش إس لوجيستيكس»، وهي شركة إماراتية ذات خبرة تجارية قوية في توفير مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد، و«فيرست كراي»، المتجر الإلكتروني المتخصص في منتجات الأطفال، أول شركتين في المنطقة اللوجستية تنضمان إلى نظام «بلوك تشين» في عملياتهما، في وقت يتوقع انضمام المزيد من الشركات في المنطقة الحرة بـ«دبي الجنوب».

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «يتمثل هدفنا في المنطقة اللوجستية في (دبي الجنوب) في التوافق مع المبادرات الحكومية».

وأضاف: «تم إطلاق المنطقة المتخصصة للتجارة الإلكترونية (إي.زي.دبي) من أجل تعزيز استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي، واستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الإقليمية والدولية. وتعتبر هذه الخطوة الناجحة مع (جمارك دبي) بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم حلول فعالة للمتعاملين معنا على نحو يؤدي إلى شفافية سلسلة التوريد والتوثيق ومكافحة تقليد البضائع، وضمان أمن البيانات والخصوصية، وتمهيد الطريق لتخفيض الرسوم على حركة بضائع الترانزيت عبر المناطق الحرة».

وأشاد أحمد بالدور المحوري لـ«جمارك دبي» في تحقيق المشروع، متوقعاً انضمام المزيد من الشركات في المنطقة الحرة إليه. يشار إلى أن «دبي الجنوب» يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل.

• التكامل مع نظام الإقرار الجمركي يعزز عمليات التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ويسهم في خفض الوقت والتكاليف.