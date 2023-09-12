«أمانات القابضة» تدخل في شراكة تعاون بمشروعات الرعاية الصحية في السعودية

أعلنت كل من «شركة أمانات القابضة» الاستثمارية العاملة في قطاعي «الرعاية الصحية» و«التعليم»، و«شركة مدى الدولية القابضة» العاملة في مجال تطوير البنية التحتية في السعودية، شراكتهما وتعاونهما في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التابعة لوزارة الصحة في السعودية، والتي تركز على قطاع الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

وأفاد بيان بأن الشراكة بين «أمانات القابضة» و«مدى الدولية القابضة»، تسهم في التأسيس لشراكة استراتيجية قوية، تتمتع بخبرات واسعة في السعودية، تضعهما في وضع مثالي يسمح لهما بتحقيق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي، وتسريع خطط «أمانات» التوسعية في المملكة. وبحسب البيان، تُعد «أمانات» عبر منصتها: «أمانات للرعاية الصحية» التي تضم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، شركة رائدة في مجال الرعاية الممتدة لحالات ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تُعد «شركة مدى الدولية القابضة» من أهم مطوري مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، وتلعب دوراً مهماً في تنفيذ العديد من المشروعات، بما في ذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وشركة المطاحن الحديثة، و«سيتي كول».

وتم التوقيع على الشراكة في المقر الرئيس لـ«شركة مدى الدولية» بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة «أمانات القابضة»، حمد الشامسي، ورئيس مجلس إدارة «مدى الدولية القابضة»، الدكتور إبراهيم سليمان الراجحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، الدكتور هوارد بودولسكي، والرئيس التنفيذي لشركة مدى الدولية القابضة، عبدالمحسن عبدالله البازعي.

وقال رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد الشامسي، إن «توقيع الاتفاقية مع (مدى الدولية القابضة) خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية (أمانات) في توفير خدمات استثنائية»، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في العمل على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل طويل الأمد في المملكة.