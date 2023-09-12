«آرتشي» تختار دبي لإطلاق أعمالها عالمياً

اختارت «آرتشي»، شريك تسريع نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة، دبي كأول سوق لانطلاقتها العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «آرتشي» للتعريف بنموذجها المبتكر والجديد لتسريع نمو الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» سريع النمو في المنطقة.

ويستضيف فريق «آرتشي» أول حدث تعريفي للشركة في مركز دبي المالي العالمي، اليوم بالشراكة مع «بنك ويو» و«ليجال إنترو»، ويجمع قادة القطاع والمستثمرين من جميع أنحاء منظومة التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجه عمليات توسيع نطاق التكنولوجيا المالية، والحلول العملية لدخول مرحلة النمو الفائق.

ويأتي ذلك في وقت تهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى أكثر من 20٪ بحلول عام 2031، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز الـ140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حالياً.

ومن المقرر أن تلعب المنطقة دوراً أكبر في مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، مع استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وجذب أفضل الكفاءات الرقمية في العالم. وفي الآونة الأخيرة تضاعف نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مقراً لها بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 200 مليون دولار في عام 2020 إلى نحو 885 مليون دولار في عام 2022.

وتعتبر دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي جزءاً أساسياً من طموح «آرتشي» بعقد الشراكات مع بعض أكثر التقنيات المالية ابتكاراً في العالم على المدى الطويل. حيث يمتلك فريق «آرتشي» المعرفة والخبرة والتجربة اللازمة لتوسيع النشاط التجاري لشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وهي تطمح لتدعيم المنظومة التقنية في الإمارات وضمان إطلاقها الناجح في السوق، ودفعها من المراحل المبكرة إلى مرحلة «النمو الفائق».

ومن خلال نموذجها المبتكر، تستثمر آرتشي رأسمالها الفكري وخبراتها إلى جانب شبكتها الواسعة في شركات ناشئة مختارة مقابل حصة من الأسهم. ويُعد هذا النهج حافزاً رئيساً لتحقيق التميز في مجال التكنولوجيا المالية، فهو مصمم لضمان تفعيل شراكة حقيقية مع مراعاة المصالح وتحقيق أقصى عائد من جهود دفع النجاح.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آرتشي»، ستيف برينين: «تواصل دولة الإمارات طموحها بأن تكون واحدة من أفضل مراكز الخدمات المالية الرائدة في المنطقة والعالم، والتي تتمتع بالتنظيم العالي والفكر المستقبلي. ومن المقرر أن تكون الدولة جزءاً بارزاً من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، حيث نجحت في جذب بعض أفضل الكفاءات والمستثمرين العالميين، لذا تطمح (آرتشي) إلى لعب دورها في دعم تحقيق هذه الطموحات».