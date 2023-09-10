برامج التدريب الصيفي في «كهرباء دبي» تستقطب طلاب المدارس والجامعات

ضمن استراتيجيتها لاستقطاب ورعاية الكفاءات من الطلاب المواطنين في إطار مسؤوليتها المجتمعية، استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً كبيراً من طلاب المدارس والجامعات في برنامجها للتدريب الصيفي لعام 2023 الذي استمر لشهر كامل في عدد من فروع ومراكز الهيئة. وفي ختام البرنامج التدريبي، نظمت الهيئة حفلاً، حيث تم منح المشاركين من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من مختلف التخصصات، شهادات تقديرية وجوائز.