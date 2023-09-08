«مصدر»: اتفاقية مع «إفريقيا 50» لتسريع مشروعات الطاقة النظيفة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق «إفريقيا 50» لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، والرئيس التنفيذي لصندوق «إفريقيا 50»، آلان إيبوبيسي، على هامش «قمة المناخ الإفريقية»، التي تعد الأولى من أربع مؤتمرات قمم عالمية للمناخ تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28». وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الطاقة النظيفة في إفريقيا.

وتلتزم «مصدر» بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار المبادرة الجديدة، إضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره ثمانية مليارات دولار لتوفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في قارة إفريقيا بحلول عام 2030.

وقال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات العالمية وتطوير العمل المناخي ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية المهمة مع صندوق (إفريقيا 50) لدعم نشر الطاقة النظيفة في إفريقيا، وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة. كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي، من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ».

وشدد الجابر على ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لإيصال الطاقة النظيفة إلى جميع أنحاء إفريقيا، وهو هدف رئيس يسعى صندوق «إفريقيا 50» لتحقيقه، فيما من الممكن تسريع هذه الجهود في الدول التي لديها سياسات تشريعية قوية، واستراتيجيات واضحة في مجال انتقال الطاقة، والتزام حقيقي بتطوير بنية الشبكات.