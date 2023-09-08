برنامج جديد لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية

أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً خاصاً لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 100 مليون درهم لهذا الغرض.

ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، عبر توفير تسهيلات لمشروعات التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى ثماني سنوات، وفترات سماح تصل إلى نصف سنة، مع تغطية 100% من قيمة المشروع، وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.

ويوفر البرنامج - من خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل - تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم، تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة، مثل الكهرباء وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، أن «المصرف يوفر مصدر تمويل منافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، ما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والإسهام في معالجة التغير المناخي».

وقال: «يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات العام الجاري».

ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشروعات الجديدة والقائمة، في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى.