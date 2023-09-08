«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج سندات «طاقة» في سوقه الرئيس

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ثنائية الشريحة، بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي في سوقه الرئيس.

وتم إصدار السندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وتُستحق في عام 2029 كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة 10 سنوات بقيمة مليار دولار أميركي تُستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696%، مع سداد دفعات القسيمة لحملة السندات بشكل نصف سنوي.

وإضافة إلى ذلك، تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء، ويعد هذا أول إصدار سندات خضراء لشركة «طاقة»، وسيتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء المؤهلة.

ويشكل هذا الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة، جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل.

وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة «طاقة»، تم تصنيف السندات بدرجة «Aa3» من وكالة «موديز»، وAA «-» من وكالة «فيتش»، ما يعكس الوضع المالي القوي لـ«طاقة» وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات (طاقة) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق، والتي تصب في صالح المستثمرين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، جاسم حسين ثابت: «يسعدنا في (طاقة) الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية».