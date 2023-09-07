«دبي المالي العالمي» يعلن سلسلة فعاليات خلال «COP28»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، تعاونه مع «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»، لاستضافة سلسلة من الفعاليات المشتركة خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في ديسمبر المقبل.

ومع بدء العد التنازلي بعد أقل من 90 يوماً على اجتماع قادة العالم في دبي، ترسم سلسلة الفعاليات التي تم الإعلان عنها، مسار مستقبل التمويل المناخي، وتعتبر تتويجاً لـ12 شهراً من الفعاليات المقررة ضمن إطار برنامج «الطريق إلى COP28»، الذي أطلقه المركز المالي بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي لعب دور محوري في تنفيذ الأولويات الوطنية لمؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي».

وسيشهد يوم الرابع من ديسمبر انعقاد قمة التمويل المناخي تحت عنوان «تمويل البقاء»، وهي الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي يستضيفها «دبي المالي العالمي» خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، كما ستنعقد في اليوم التالي فعالية أخرى تحت عنوان: «إطلاق العنان للتمويل الإسلامي في مؤتمر الأطراف (COP28)»، لتسليط الضوء على مكانة دبي في إصدار السندات والصكوك الخضراء.

وتتضمن قائمة الفعاليات كذلك عدداً من المحاضرات في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وجامعة «هيريوت وات دبي». وستبحث هذه الجلسات في منظور عالم الاقتصاد الأسكتلندي آدم سميث، حول الربح والغاية.

فضلاً عن ذلك، تستضيف أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يومي السادس والسابع من ديسمبر برنامجاً عالمياً يجمع عدداً من أصحاب المصلحة لتوجيه رأس المال الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.